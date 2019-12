Maxiemendamento al Bilancio, Bonanni: “Interventi per la messa in sicurezza idraulica di Fiumicino”

Fiumicino – “Ringrazio la giunta, il consiglio comunale e i componenti della Commissione Urbanistica il cui lavoro ha permesso di arrivare oggi all’approvazione delle proposte per la progettazione degli interventi per la messa in sicurezza idraulica di diverse località“. Lo dichiara, a margine del Consiglio comunale sul bilancio, tuttora in corso, la presidente della Commissione Urbanistica e capogruppo di Leu Barbara Bonanni.

“In particolare, saranno progettate opere nelle località di Focene, Fregene, Isola Sacra e Passoscuro – spiega Bonanni – con interventi quali la raccolta delle acqua piovane. Sono opere di cui si è discusso spesso, nei mesi scorsi, con l’assessore Ezio Di Genesio Pagliuca che ringrazio, insieme al resto della Giunta, per averle inserite nel maxiemendamento al bilancio approvato questa mattina”.

“Altro punto fondamentale di questo bilancio – prosegue la consigliera – è la decisione, nell’ottimizzazione delle tariffe per la mensa scolastica, di tutelare le porzioni più deboli della popolazione, ovvero le prime tre fasce di reddito spalmando gli adeguamenti solo a quelle più alte”.