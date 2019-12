Ostia, Francesco Totti e Ilary Blasi portano gli auguri ai ragazzi della Scuola della Pace

Ostia – Visita con auguri quella che ieri Francesco Totti insieme con la moglie Ilary Blasi hanno fatto ai bambini e ai ragazzi della Scuola della Pace condotta dalla Comunità di Sant’Egidio. L’ex capitano della Roma ha voluto conoscere uno ad uno gli ospiti della comunità per scambiare con loro l’augurio di un sereno Natale.

Per gli ospiti del centro, che si trova in via Domenico Baffigo 7, è stata una sorpresa. I dirigenti della struttura di volontariato hanno nascosto fino all’ultimo l’identità degli amici che sarebbero venuti a trovarli. Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati intorno alle ore 16,30 e sono stati travolti dall’affetto dei presenti e si sono sciolti in momenti di simpatia in particolare con i ragazzi disabili del gruppo Amici. L’ex calciatore insieme alla soubrette televisiva si sono molto interessati alle attività del presidio di volontariato dove si fa scuola d’arte e ogni mercoledì sera si preparano i pasti che i volontari portano ai senza fissa dimora.

Totti ha lasciato in ricordo ai ragazzi una sua maglietta di calcio autografata ma ha promesso di continuare a seguire le attività del gruppo che per il 25 dicembre è atteso ad un’impegnativa ma anche tradizionale prova di solidarietà ovvero il Pranzo di Natale. Quest’anno il pranzo sarà servito in cinque diversi punti del municipio e coinvolgerà circa mille ospiti: nella struttura di via Baffigo 7, nell’adiacente Centro Anziani di via del Sommergibile, nella “chiesoletta” accolta nell’ex colonia (eretta a Santa Maria Stella Maris) e nel confinante centro Anziani di lungomare Paolo Toscanelli. Ad Acilia il Pranzo di Natale si farà nel centro spirituale Gianna Beretta Molla di via Amedeo Bocchi.

In questi ultimi giorni, in vista dell’evento di Natale, l’attività dei volontari si è fatta via via più frenetica non solo per la preparazione dei pasti quanto soprattutto nella raccolta e nell’impacchettamento dei regali che verranno consegnati agli indigenti che prenderanno parte all’evento. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno mostrato molto interesse per questo appuntamento e chissà che non ci siano loro regali da scartare. Per tutti le offerte di vestiti e oggetti da donare quel giorno è aperto il punto di raccolta di via Domenico Baffigo 7.

In questa pagina puoi vedere i video girati nell’occasione.