Ostia, la Lega: “Sul Centro rifiuti maggioranza omissiva”

Ostia – Silenzio della maggioranza a Cinque stelle sull’impatto dei rifiuti nel Centro Ama di via dei Romagnoli. L’amministrazione, accusa la Lega, non fornisce i risultati delle analisi batteriologiche mentre il piano delle discariche elaborato dalla sindaca Virginia Raggi prevede addirittura di allestire in quella sede un “Punto di trasferenza”.

Sotto accusa è l’attività del tritovagliatore di rifiuti al Centro Ama di via dei Romagnoli al quale la sindaca Virginia Raggi propone di aggiungere un “punto di trasferenza”. “E piu di un anno – denuncia la capogruppo in X Municipio della Lega, Monica Picca – che chiediamo di avere i risultati delle analisi batteriologiche in merito alla valutazione dei rischi. L’amministrazione cinque stelle, però, si nasconde dietro la solita scusa secondo cui ‘non è nostra competenza’. La loro è una miopia politica che ha messo in ginocchio un’intera cittadanza, ed oggi chiediamo che chi governa questo Municipio si imponga, nei confronti degli organi competenti, affinché si abbia finalmente il responso di queste analisi. L’incolumità dei lavoratori e dei cittadini dovrebbe venire prima di tutto, e se un Presidente od un Assessore non riescono a farsi sentire dalla propria Sindaca è meglio che si dimettano per manifesta, dannosa, incapacità”.

A sottoscrivere la nota di protesta con Monica Picca e anche Luca Mantuano, vicecapogruppo Lega X Municipio.