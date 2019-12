Ostia, Malara e Masi: “Maggioranza divisa sul sito di trasferenza”

Ostia – “Non pensavamo che un semplice documento di indirizzo politico sul sito di trasferenza mettesse in difficoltà la maggioranza a Cinque Stelle, tanto da impegnare tutta la durata del Consiglio e avere sei astenuti alla votazione un non partecipante al voto. Se la maggioranza è spaccata su questo, figuriamoci sul resto”, dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di Fratelli d’Italia in X Municipio Pietro Malara e Mariacristina Masi.

“Siamo soddisfatti dell’approvazione dell’atto per la responsabilità dimostrata da alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle, che dimostrano di avere a cuore i cittadini più delle beghe di partito. Continueremo a vigilare per tutelare il Municipio da scelte avventate, che non tengano conto della peculiarità di un territorio che permette alla Capitale d’Italia di affacciarsi sul mare. Se iniziano a emergere in modo così evidente le divergenze interne a chi governa, sarà un 2020 molto interessante”, concludono Malara e Masi.

(Il Faro online)