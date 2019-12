Porta a porta a Fiumicino: qualche cambiamento durante le feste di Natale

Fiumicino – L’Ufficio Ambiente informa che, come ogni anno, l’Ati effettuerà il servizio di raccolta porta a porta durante le festività natalizie con i seguenti cambiamenti:

· 24/12/19 inizio raccolta rifiuti Isola Sacra (Utenze domestiche e non domestiche) ore 14 e termine ore 20;

· 25/12/19 raccolta utenze non domestiche imballaggi cellulosici zona Parco Leonardo anticipato al giorno 24/12/19 inizio ore 6 e termine ore 12;

· 26/12/19 raccolta utenze non domestiche imballaggi cellulosici zona Fiumicino centro/Isola sacra posticipato al giorno 27/12/19 stesso orario;

· 31/12/19 inizio raccolta rifiuti Isola Sacra (Utenze domestiche e non domestiche) ore 14 e termine ore 20;

· 01/01/20 raccolta utenze non domestiche imballaggi cellulosici zona Parco Leonardo anticipato al giorno 31/12/19 inizio ore 6 e termine ore 12