A Belo Horizonte Paltrinieri stacca tutti e vince sui 7,5 km

Belo Horizonte – Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo chiudono al primo e al terzo posto la 7.5 km organizzata dalla società del Minas Tenis a Belo Horizonte, in Brasile.

Gara internazionale, aperta ad atleti stranieri e servirà agli azzurri per testare condizioni simili a quelle dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per i quali sono già qualificati. I due italiani divisi dal brasiliano Guillherme Da Costa secondo.

Prova dominata dal campione olimpico, bimondiale e trieuropeo dei 1500 stile libero in lunga e oro iridato negli 800 a Gwangju 2019 – tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato al Centro Federale di Ostia da Stefano Morini – che stacca tutti e chiude con quarantacinque secondi di vantaggio su Da Costa e un minuto e mezzo sul 26enne di Massa di Somma – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento iridato nella 5km a Budapest 2017 – che paga una condizione inevitabilmente non ancora ottimale.

(Il Faro on line)(fonte/foto@federnuoto.it)