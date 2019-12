Fiumicino, approvato il Bilancio. Montino: “Tasse immutate, servizi migliorati e grandi opere”

Fiumicino – “Ringrazio gli uffici della ragioneria, gli uffici tecnici, il segretario generale e il suo staff, gli assessori, la presidente del Consiglio e tutti i consiglieri per il lavoro svolto per raggiungere l’obiettivo di oggi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino alla chiusura del Consiglio comunale sul bilancio, svoltosi oggi.

“Siamo orgogliosi che per il terzo anno di seguito il bilancio 2020 e triennale sia stato approvato prima dell’inizio dell’anno finanziario – spiega Montino -. E’ senza dubbio un lavoro di qualità, sia per quanto riguarda il documento programmatico sia sul bilancio vero e proprio”.

“Abbiamo riconfermato l’incremento di servizi senza, di contro, aumentare le tasse e le imposte comunali – prosegue il sindaco -. Questo riguarda anche la tassa sui rifiuti che rimane invariata e tra le più basse d’Italia. Un dato non da poco se accostato al raggiungimento dell’80% di differenziata, nonostante le difficoltà della scorsa estate”.

“Riconfermato anche il grande impegno che l’amministrazione mette sui temi sociali – continua -, con 11 milioni di stanziamenti per la spesa sociale, così come la qualità dei servizi a domanda individuali”.

“Quello approvato oggi è un bilancio che punta anche molto sulle grandi opere strategiche – sottolinea – come l’Auditorium del Mare il cui cantiere contiamo di fare partire già nel 2020. Previsto anche un corposo piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, delle strade, del verde e dei parchi pubblici”.

“L’importante obiettivo raggiunto con l’approvazione del bilancio di oggi ci permette di essere immediatamente operativi senza essere condizionati da un documento ancora non definitivo – conclude Montino -. Naturalmente, se nel processo di approvazione del bilancio regionale, del collegato e del bilancio nazionale dovessero subentrare delle modifiche alle norme attuali, sarà nostra premura recepire le novità in corso d’opera”.

Caroccia: Tanti gli interventi in cantiere su tutto il territorio”

“All’interno del bilancio votato in Consiglio sono compresi finanziamenti per opere pubbliche molto importanti per il nostro territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Sono stati stanziati 10 milioni di euro – spiega – per la realizzazione del ponte sull’Arrone, un’opera strategica per il quadrante nord del Comune, che risolverà numerosi problemi di viabilità grazie alla facilitazione degli gli spostamenti in quell’area. Importanti finanziamenti, anche della Città metropolitana di Roma Capitale, sono previsti per la realizzazione dell’Auditorium del Mare, che diventerà un polo culturale centrale per tutto il territorio e non solo. Sempre in tema di grandi opere è previsto lo spostamento del plateatico del mercato del sabato di via Foce Micina nell’area che si trova nei pressi della rotonda di via Coccia di Morto”.

“Ma altri importanti interventi – aggiunge Caroccia – sono compresi in questo bilancio. Sul tema della sicurezza stradale saranno rifatte moltissime strade, in particolare nel nord del territorio, come via di Castel Campanile, via dei Tre Denari a Maccarese e via dell’Arrone. Due milioni di euro, poi, tra quest’anno e il prossimo saranno destinati anche all’illuminazione delle strade di tutto il territorio, comprese le strade al nord e quelle nelle zone rurali, con pannelli fotovoltaici. Sarà poi proseguito il completamento dell’anello delle ciclabili già realizzate sul territorio, dando continuità al corridoio tirrenico”.

“Anche per le scuole – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici – ci sono grosse novità: proseguirà l’opera di ammodernamento degli istituti scolastici, con la realizzazione di nuove classi, ad esempio nelle scuole Segré, Coni Zugna e Aranova, la sistemazione delle facciate e la realizzazione delle tettorie nella scuola di Granaretto. È in cantiere un ambizioso progetto di risparmio energetico all’interno delle scuole e il rifacimento di molte palestre, oltre alla realizzazione della nuova palestra della scuola Segré”.

“Infine – afferma Caroccia – ma non meno importante, all’interno del bilancio è stato aumentato da 3 a 5 milioni lo stanziamento per il risanamento idrogeologico che riguarderà anche le zone di Focene, Fregene e Aranova, oltre a Le Vignole e Isola sacra”.

“Partiranno tra breve – conclude – anche altri interventi di manutenzione delle strade nelle diverse località, partendo da Passoscuro, dove in via San Carlo a Palidoro saranno realizzati dei nuovi parcheggi e sarà sistemata l’area, mentre a Fiumicino a breve ci sarà l’avvio dei cantieri di risistemazione della strada e dei marciapiedi in via Anco Marzio, oltre al restyling della passeggiata del Lungomare della Salute”

(Il Faro online)