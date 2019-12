I rifiuti di Roma a Tragliatella, Pascucci: “Pronti alle barricate per fermare la discarica”

Cerveteri – “Sono qui a Tragliatella insieme a tanti cittadini e amministratori locali per ribadire il No ai rifiuti di Roma, per difendere con la fascia tricolore i diritti di centinaia di migliaia di cittadini dell’area metropolitana che non vogliono essere vittime dell’irresponsabile scaricabarile di chi vuole mandare i rifiuti delle Capitale nei comuni limitrofi”. Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e consigliere di opposizione in Città Metropolitana.

“Oggi sono qui per solidarietà con questi cittadini e per difendere il territorio di Cerveteri che è sito Unesco e adiacente all’area individuata per la discarica. Voglio dire alla collega Raggi che sono mesi che non si presenta in Città Metropolitana dove quello dei rifiuti ma anche l’emergenza strade e scuole dissestate sono questioni sulle quali occorre intervenire con urgenza.

L’arroganza di una scelta imposta dall’alto senza parlare con i territori è un atto grave al quale ci opporremo con forza e in modo bipartisan. Io ho espresso solidarietà al sindaco leghista e alla comunità di Civitavecchia da lui rappresentata, così come in tanti oggi sono vicini a Tragliatella, a Colleferro, a Falcognana ma anche alle aree ancora non escluse come Fiumicino e Cerveteri. Oggi più che mai, quindi, non siamo disposti a ricevere un solo sacchetto di immondizia dalla sindaca Raggi e siamo pronti, se continuerà con questo atteggiamento irrispettoso a non assumersi responsabilità, a fare le barricate per difendere i nostri territori”, conclude il sindaco Pascucci.

(Il Faro online)