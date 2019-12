Incidente sulla Pontina, si ribalta un Tir

Latina – Sulla strada statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 52,000, nel territorio comunale di Aprilia, in località Campoverde, in provincia di Latina, a causa di un incidente che ha visto un Tir ribaltarsi e occupare l’intera strada.

Il traffico è deviato allo svincolo di Campoverde Nord. Sul posto è presente il personale di Anas e della Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.