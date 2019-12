Natale 2019 a Sperlonga, tutti gli eventi in programma

Sperlonga – Concerti, mostre e tanti eventi: un ricco cartellone di appuntamenti animerà Sperlonga nel periodo delle feste di Natale e di fine anno.

L’attenzione questa volta è dedicata in particolare alle voci e alle feste della Tradizione del Natale, come recita il sottotitolo di “Mare d’Inverno a Sperlonga” proponendo questo centro marinaro come punto di riferimento dell’intero territorio che va dai Monti Ausoni fino alle sue spiagge.

Per la settimana dal 21 al 28 dicembre sono previsti in calendario i seguenti appuntamenti:

22 dicembre

In piazza Fontana alle ore 11.00 il concerto della Banda musicale, vestiti da Babbo Natale

28 dicembre

Alle 10.00 sulla pista Lungomare cominceranno i balli di gruppo con Angelo e Max

Tutti gli appuntamenti saranno allietati dalla degustazione di prodotti tipici locali natalizi a cura del centro anziani e stand di prodotti artigianali.

Per tutta la settimana inoltre sarà possibile visitare il presepe artistico di Sperlonga presso l’Auditorium comunale (cappella Sabella).