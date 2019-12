Natale 2019 ad Anzio, tutti gli eventi in programma 

Anzio – Tanti gli eventi organizzati per il “Natale sul Mare” della città di Anzio. Ecco quindi il calendario delle iniziative che, da martedì 24 a domenica 29 dicembre, incanteranno la città.

Martedì 24 dicembre

Piazza Lavinia

ore 00.00: Nevicata di Natale . La Proloco di Lavinio augura a tutti Buon Natale con panettone e spumante.

Dopo la messa di mezzanotte di Natale, verrà benedetto il presepio realizzato presso la Cappella Pio IX attigua alla Chiesa madre di Anzio dei Ss. Pio e Antonio in Piazza Pia nel pieno centro storico e verrà deposto il bambinello da parte dell’Arciprete Parroco Francesco Trani, che ha sostenuto questa iniziativa insieme alla Comunità dei Frati minori Conventuali. Il quadro presepiale realizzato vuole catturare il visitatore innanzitutto nella centralità della Natività, della venuta di Gesù povero e deposto in una mangiatoia.

Venerdì 27 dicembre

Piazza Pia

ore 16.30: l’Associazione Culturale i Teatranti presenta il monologo “La Topastra”, interpretato da Patrizia Mezzogori. A seguire l’Associazione Fuoricentro interpreta “Pinocchio” – voce di Patrizia Mezzogori, diretto da Simona Crivellone.

Sabato 28 dicembre

Centro Storico

Dalle ore 16.00 la città di Anzio vedrà esibirsi, in varie location del centro, band che suoneranno diversi generi musicali: The Lorean’s Band (Porto Innocenziano), Dj Storm (Via Gramsci), Rock Shingle Band (Piazza Pia), Canta & Gira (Riviera Mallozzi), 5 Dogs (Via XX Settembre incrocio con Via Adua).

Domenica 29 dicembre

Centro Storico

ore 17.00: sfilata di artisti di strada, tra trampoli e fuoco, guidati dal suggestivo e meraviglioso spettacolo itinerante del Carillon Vivente.

(Il Faro online)