Natale, “Operazione gentilezza” alla Casa della Salute di Ostia

Ostia – Bella sorpresa per i pazienti che oggi hanno effettuato il prelievo del sangue presso la Casa della Salute: a ciascuno di loro la Asl Roma 3 ha offerto loro la colazione. Un atto di gentilezza e di buon augurio per il prossimo Natale voluto dal direttore generale Vitaliano De Salazar destinato ad essere “esportato” anche ad altre strutture sanitarie.

Nonostante le pessime condizioni meteo, sono state anche oggi quasi un centinaio le persone che sono affluite al punto prelievi della Casa della Salute, in lungomare Paolo Toscanelli. A ciascuna di loro la Asl Roma 3 ha distribuito un ticket per la consumazione gratuita di un cappuccino (o caffè) e un cornetto presso uno dei tre bar più prossimi alla struttura sanitaria, rispettivamente in via delle Repubbliche Marinare, in piazza Scipione l’Africano e in via delle Triremi.

“Si è trattato di un atto di gentilezza e di buon augurio riservato ai pazienti di una struttura della sanità pubblica che si conferma sempre più presente nelle risposte da dare alle esigenze della comunità” ha sottolineato il direttore della Casa della Salute di Ostia, professor Carlo Racani.

Ai circa 100 pazienti che mediamente ogni giorno effettuano prelievi per analisi cliniche alla Casa della Salute, infatti, si aggiungono i genitori che vaccinano i propri figlioli, i malati che vengono visitati dagli specialisti, le donne che sono chiamate ad eseguire lo screening contro il cancro della mammella ma anche quanti hanno necessità di assistenza da parte di una delle tante associazioni attive allo sportello sociale ospitato nella palazzina.