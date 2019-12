Ostia perde Pierino Causio, pioniere e artigiano d’altri tempi

Ostia – All’età di 90 anni ci ha lasciato Pierino Causio, uno dei pionieri della cittadina conosciutissimo per la sua attività artigianale: è stato il primo elettrauto e ha proseguito nel suo impegno lavorativo fino a una ventina di anni fa.

A dire il vero Pierino Causio, 90 anni compiuti il mese scorso, ha lavorato sulle auto fino a poco tempo fa, fino a che una malattia incurabile lo ha colpito e lo ha portato alla morte. In un garage continuava a fare per amici e parenti ciò che aveva fatto per mezzo secolo nella sua officina di piazzale della Posta, nello spazio che è oggi occupato dalla friggitoria “Frittiamo“. Per decenni la sua attività ha affiancato quella di Policella, il gommista che accoglieva le auto in arrivo a Ostia.

Pierino Causio era un uomo mite e benvoluto da tutti. Generoso e creativo, aveva il dono di ripristinare il funzionamento dell’impianto elettrico di un’auto anche quando i pezzi erano ormai fuori produzione, arrivando a realizzarli con le sue mani.

Aveva perso una figlia, Stefania, una trentina di anni fa e viveva con dolore quel ricordo. Lo piangono la moglie Elena, il figlio Carlo e quattro nipoti. Le esequie, curate dall’impresa Dario e Danilo Lorenzetti, si terranno presso la chiesa di Regina Pacis lunedì 23 dicembre alle ore 11,00.