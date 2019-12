Plastic free a Sperlonga, la minoranza tuona: “7mila euro per la promozione per poi perdere il contributo regionale”

Sperlonga – Succede a Sperlonga. Che cosa? Che si spendano 7000 euro per fare pubblicità all’ordinanza plastic free e perdere migliaia di euro di finanziamenti regionali per promuovere iniziative mirate a ridurre l’uso della plastica.

A intervenire sulla questione sono gli esponenti di “Sperlonga cambia” che, in una nota, fanno sapere: “Il Comune ha speso oltre 7000 euro solo per l’acquisto di brochure e volantini finalizzati a pubblicizzare l’ordinanza plastic free. La giustificazione è semplice e si legge chiaramente nella determina che approva il rendiconto delle spese sostenute, pubblicata nei giorni scorsi. Nell’atto si legge che “il Comune di Sperlonga è molto sensibile al problema dell’inquinamento ambientale, in particolare alla minaccia della plastica.”

Tutto bene nelle teoria, meno nella pratica. La spiccata sensibilità dell’amministrazione comunale per le tematiche ambientali, come spesso accade quando si tratta della Giunta Cusani, si scontra con la realtà dei fatti. A partire dall’estate 2018, la Regione Lazio ha approvato un programma per sostenere il plastic free, mettendo a disposizione dei comuni importanti risorse finalizzate alla promozione di iniziative e programmi di sostenibilità ambientale e alla diffusione di buone pratiche plastic free. Occasioni che il comune di Sperlonga si è lasciato scappare, dimostrandosi ben poco sensibile al tema.

Questa estate – prosegue la nota – è stato perso il finanziamento per realizzare erogatori di acqua potabile sulle spiagge, risorse che avrebbero potuto incidere significativamente sull’efficacia dell’ordinanza plastic free, soprattutto considerando che il fatto che il Comune di Sperlonga è tra i pochi ad aver esteso il divieto dell’uso della plastica anche alle bottigliette d’acqua.

È notizia di pochi giorni fa, invece, che il Comune non ha neanche partecipato al nuovo bando avviato dalla Regione per ottenere contributi economici a sostegno di iniziative Plastic free da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020.

L’Amministrazione o perde i finanziamenti perché inadempiente con le norme sulla trasparenza oppure – prosegue la nota – neanche partecipa ai bandi regionali. In entrambi i casi, il conto per il nostro paese è altissimo in termini di credibilità e di occasioni perse.

Prima si chiuderà questa stagione politica, che si è dimostrata fallimentare sotto tutti i punti di vista, prima – conclude la nota – il nostro paese potrà avere un’occasione, la più importante: quella di andare avanti.”

