Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una serie di perturbazioni di origine atlantica impegnerà molte delle nostre regioni con maltempo anche intenso e venti di burrasca.

La prima perturbazione della serie atlantica ha raggiunto l’Italia venerdì a partire dalle regioni di Nordovest e sarà seguita da altri impulsi a distanza molto ravvicinata che punteranno nuovamente lo Stivale nel corso del weekend, compromettendo il tempo su molte regioni e venendo accompagnate da venti anche burrascosi.

Il secondo di questi impulsi perturbati quasi si fonderà con il primo talmente sarà ravvicinata la distanza tra loro e sarà causa di una recrudescenza del maltempo sin dalle prime ore di sabato dalla Sardegna verso le regioni tirreniche, dove il tempo diverrà molto perturbato. Contemporaneamente la prima perturbazione lascerà in eredità un minimo di pressione sabato sulle regioni settentrionali, con prosecuzione del maltempo al Nord soprattutto sulle aree centrali ed orientali, anche se con tendenza a miglioramento in giornata.

Sabato sera giungerà il terzo sistema perturbato con nuovo peggioramento a partire dal Nordovest in rapida estensione a Nordest e Centro-Sud, e maltempo anche intenso sul versante tirrenico. Tende a migliorare già in giornata ma un quarto impulso perturbato mirerà il Nordovest con un peggioramento che coinvolgerà soprattutto le Alpi.

METEO SABATO. Al Nord schiarite fin dalle prime ore della giornata al Nordovest, maltempo invece su Lombardia, Emilia e Triveneto con piogge anche intense e temporali sul Friuli VG; neve dai 1600m. In giornata miglioramento, ma entro sera peggiora al Nordovest con piogge soprattutto in Liguria e neve sulle Alpi dai 1300/1500m. Al Centro fino al mattino forte maltempo sulle tirreniche e Sardegna con piogge anche intense e possibili nubifragi su Toscana interna e Lazio centro-orientale (tra Reatino e crinali del Frusinate). Piogge anche sulle adriatiche, ma più attenuate verso la costa. In giornata fenomeni in attenuazione con tendenza a schiarite anche ampie, ma in serata torna a peggiorare sulle tirreniche. Al Sud maltempo in Campania con piogge e rovesci anche forti in estensione alla Calabria tirrenica, più deboli in Sicilia. Qualche pioggia in Puglia, più asciutto sulle ioniche. In giornata ancora piogge sparse sulle tirreniche, migliora altrove. Venti forti generalmente da sudovest, mareggiate sulle coste esposte. Acqua alta sulla Laguna Veneta con picco all’alba di 135cm.

METEO DOMENICA. Al Nord piogge fino al mattino su Triveneto orientale e Romagna, addensamenti anche su ovest Piemonte con neve dai 1300m. In giornata migliora ovunque salvo che sulle Alpi centro-occidentali con un po’ di neve sulle zone di confine dai 1300m. Al Centro fino al primo mattino forte maltempo sulle tirreniche interne, piogge e rovesci sulle Marche, più deboli in Abruzzo. In giornata fenomeni in graduale attenuazione pur con piogge sparse sulle tirreniche interne, altrove parziali schiarite. A tratti instabile anche in Sardegna. Al Sud maltempo al mattino con piogge e temporali soprattutto sulle tirreniche peninsulari. In giornata persistono piogge su tirreniche peninsulari ma via via più attenuate. Altrove migliora con schiarite. Venti di burrasca ovunque, da ovest-sudovest tendenti a Maestrale sulle isole. Mareggiate sulle coste esposte, acqua alta eccezionale sulla Laguna Veneta con picco di 145cm al primo mattino. Per la tendenza per la settimana di Natale clicca qui.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l’apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Consulta la situazione in tempo reale attraverso le misure del satellite geostazionario acquisite e rielaborate da 3BMeteo.

Previsioni meteo Lazio

Forti piogge al mattino, temporaneo miglioramento poi a seguire nuovo forte peggioramento

SABATO: il contesto si mantiene depressionario sulle regioni centrali tirreniche, dove si susseguono rapidi ma intensi fronti piovosi. La regione più coinvolta dal maltempo sarà il Lazio dove le piogge insisteranno fino al pomeriggio sui settori interni con fenomeni copiosi in particolare sulle zone interne del basso Lazio. Andrà meglio sulla Toscana dove ci aspettiamo anche una pausa asciutta nelle ore centrali del giorno. Sarà però solo un breve break, dal momento che la notte un nuovo impulso piovoso raggiungerà rapidamente Toscana, Umbria e Lazio. Quota neve relegata a quote di alta montagna, in ulteriore rialzo la notte oltre i 2000m. Massima attenzione sul Lazio orientale e meridionale per potenziali criticità idrogeologiche; saranno possibili su queste zone forti nubifragi; prudenza!Temperature in netto ulteriore rialzo nei valori minimi, su valori miti per il periodo. Venti moderati occidentali, fino a tesi sui mari. Mari molto mossi o agitati.

Commento del previsore lazio

Forte peggioramento sulle tirreniche, specie su alta Toscana e basso Lazio con temporali e nubifragi, migliora da domenica. Natale soleggiato, temperature miti.

Sabato forti piogge al mattino tra Umbria e Lazio, poi temporaneo miglioramento prima di un nuovo rapido ma forte impulso in spostamento dalla Toscana verso Sud sul finire di giornata. Migliora definitivamente da domenica mattina ad iniziare da NW Toscana, successivamente altrove.

Periodo natalizio probabilmente caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate, con minime basse al mattino nelle valli.Temperature superiori alle medie stagionali.