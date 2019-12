A Civitavecchia una piazza dedicata a Falcone, Borsellino e alle vittime delle mafie

Civitavecchia – Una piazza sul mare per Falcone e Borsellino a Civitavecchia. Questo il risultato per il quale la Lega esprime soddisfazione per aver ottenuto in Consiglio comunale l’impegno ad intitolare una strada alla memoria dei due giudici barbaramente trucidati dalla mafia.

L’ordine del giorno che il capogruppo della Lega Alessandro D’Amico ha presentato è stato infatti sottoscritto, durante la seduta tenutasi in settimana, anche dai capigruppo di M5s e Pd e quindi votato all’unanimità. Per effetto di quanto contenuto, quindi, si ricorderà la figura di Giovanni Maria Falcone e di Paolo Borsellino, nella città che ogni primavera vede partire alla volta della Sicilia la Nave della Legalità.

Il luogo individuato, frequentato da giovani e famiglie, è la passeggiata della Marina sotto viale Garibaldi che pertanto, grazie all’impegno sottoscritto dallo stesso Sindaco Ernesto Tedesco, diventerà presto “Passeggiata Falcone, Borsellino e Vittime delle Mafie”.

(Il Faro online)