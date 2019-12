Collari d’Oro 2019, la scherma premiata. Aldo Montano e Bebe Vio sul palco

Roma – Si è svolta lunedi 16 dicembre, nella palestra monumentale di palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico a Roma, la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro CONI 2019.

La scherma è stata una delle discipline protagoniste assolute della cerimonia relativa alle massime onorificenze dello sport italiano.

Ad affiancare infatti il giornalista RaiSport, Andrea Fusco, nella conduzione della cerimonia è stato il plurititolato sciabolatore azzurro Aldo Montano al quale è stato demandato anche il compito di rivolgere le domande alle varie personalità del mondo dello sport che si sono succeduti sul palco per ritirare le onorificenze.

Oltre ad Aldo Montano, gli applausi per la scherma sono stati rivolti grazie alla presenza di Beatrice “Bebe” Vio, che ha ritirato il riconoscimento per il titolo iridato 2019 conquistato a Cheongju lo scorso mese di settembre, e per quegli atleti che hanno vinto titoli iridati prima del 1995 e che non avevano ancora ricevuto il Collare d’Oro.

A ritrovarsi ed a salire sul palco sono stati Leopolda Predaroli (Fioretto a squadre – 1957), Cristiana Bortolotti (Fioretto a squadre – 1957), Carola Cicconetti, Clara Mochi e Anna Rita Sparaciari (Fioretto a squadre – 1982 e 1983), Lucia Traversa (Fioretto a squadre – 1983 e 1990), Federico Cervi (Fioretto a squadre – 1985, 1986 e 1990), Sandro Resegotti (Spada a squadre – 1989 e 1990), Stefano Pantano (Spada a squadre – 1989, 1990 e 1993), Marco Arpino (Fioretto a squadre – 1994), Laura Chiesa (Spada individuale – 1994).

Scherma protagonista anche per la consegna delle Palme d’Oro al merito tecnico, ricevute dai tecnici Attilio Fini, Andrea Magro e Salvatore Di Naro.

A ricevere il Collare d’Oro al merito sportivo è stata poi anche l’Accadmeia d’Armi Musumeci Greco Roma, per via dei suoi 140 anni di attività sociale.

La consegna dei Collari d’Oro è avvenuta per mano del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e del ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, oltre che del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del vertice del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

