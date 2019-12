I cinque migliori panettoni da gustare durante le feste

Il Natale è alle porte, e sulle nostre tavole imbandite non può certo mancare il panettone, prodotto simbolo della tradizione e dell’industria dolciaria italiana che non conosce eguali. Ma quale acquistare? Come scegliere il migliore? Ad aiutarci è Altroconsumo, che ha stilato la classifica dei migliori panettoni in commercio per rapporto qualità-prezzo.

Con un prezzo medio di 8.74 euro, è il Panettone Basso Ricetta Classica di Fior Fiore Coop ad aggiudicarsi il primo posto; al secondo posto, invece, troviamo il Gran Galup Panettone Classico di Galup, con un prezzo medio 15.90 euro.

Medaglia di bronzo per il Panettone di Duca Moscati, marchio Eurospin, in vendita a circa 3.29 euro; mentre al quarto posto troviamo il Panettone Basso Ricetta Classica di Le Grazie, marchio Esselunga, con un prezzo medio di 3.69 euro.

Infine, ad aggiudicarsi la quinta posizione è Il Mandorlato di Balocco, in vendita a 5.88 euro.

(Il Faro online)