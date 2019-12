Maltempo nel sud pontino, tragedia sfiorata a Largo Paone

Formia e Minturno – In questi giorni, il sud pontino è di nuovo nella morsa del maltempo. In particolare, a Formia, oltre alle numerose strade allagate, si è sfiorata la tragedia.

Mentre una macchina era in corsa, infatti, un grosso pino, sito nei pressi di Largo Paone, è caduto, sfiorando la parte anteriore dell’automobile. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento, per una situazione, quella degli alberi sulla Litoranea, di certo non nuova, ma ancora non affrontata in maniera diretta.

Preoccupazione anche per i corsi d’acqua. Ieri mattina, infatti, sono esondati l’Ausente, l’Ausentello e il Rio Capodacqua, allagando campi e strade. In particolare, traffico bloccato è stato registrato sulla via per Castelforte, per via dello straripamento dell’Ausente.

Piccolo smottamento, infine, registrato anche sulla strada di Santa Maria Infante. Sul posto, sono intervenuti gli uomini della Protezione civile di Minturno, guidati dal responsabile Michele Camerota.

(Il Faro on line)