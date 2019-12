Massimo Di Luigi: “Auguri ai tesserati. Competenza e trasparenza la forza della Fiam”

Ostia – Si sta per chiudere un anno in crescita per la Federazione Italiana Arti Marziali. Sono state tante le medaglie vinte nell’anno 2019. Tra Coppa Europa Wadokai e Mondiali Wkc, le ultime manifestazioni partecipate con conquiste di podi importanti, la Fiam si accinge a guardare avanti. E avanti c’è un nuovo anno agonistico. Il 2020 sarà ricco di iniziative e molte sono le società italiane che stanno entrando nel movimento del karate Fiam.

Lo dice con particolare orgoglio il presidente Massimo Di Luigi. Ad alcuni giorni dal Natale arrivano i suoi auguri per i suoi atleti e tutti i dirigenti e tecnici che tutti i giorni lavorano sul tatami per dare valori ai propri campioni e campionesse: “La serietà, la competenza, la capacità organizzativa, la trasparenza sono i nostri punti di forza”. Lo sottolinea Di Luigi. Nel video diffuso sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione, il Presidente ringrazia i tesserati e punta ai progetti futuri. Soprattutto a quelli riguardanti l’unificazione del movimento italiano.

Di seguito le parole di Massimo Di Luigi

“E’ con piacere che porgo i miei auguri a tutti i tesserati della Federazione Italiana Arti Marziali. Ringraziandovi della fiducia che ci avete dato finora e quella che vi accingete a dare. Accolgo con piacere la notizia che diverse società italiane ci hanno scelti e si accingono a entrare in Fiam. E condividere quindi con noi i progetti di movimento, di karate e di unificazione che ci vedranno protagonisti. La serietà, la competenza, la capacità organizzativa, la trasparenza sono i nostri punti di forza. Auguri a tutti voi. Alle vostre famiglie. A nome mio e dal Consiglio federale”.



