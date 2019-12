Natale 2019 a Civitavecchia, tutti gli eventi in programma

Civitavecchia – Il Natale si accende anche a Civitavecchia. Diverse le iniziative pensate dall’Amministrazione comunale per festeggiare il 25 dicembre. In programma spettacoli, concerti ed eventi pensati per tutte le età.

Prosegue l’iniziativa “Fiabe di Natale”, in programma fino al 24 dicembre, a partire dalle ore 16.30, per le vie del centro città. Le “Fiabe di Natale” torneranno poi il 28 e il 29 dicembre. Fino alla vigilia di Natale, i più piccoli potranno divertirsi con la “Casa di Babbo Natale”, allestita presso la Cittadella della Musica (tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15).

Il 23 dicembre, dalle ore 17.30, per le vie del centro storico il concerto itinerante della Banda Ponchielli. Il 26 e il 27 dicembre torna la magia del presepe vivente, realizzato dalla Proloco, alle Terme Taurine. Il racconto evangelico della natività prenderà vita nel pomeriggio dalle 17.30 fino alle 20.30.

