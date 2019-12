Natale 2019 a Gaeta, tutti gli eventi in programma

Gaeta – A Gaeta torna la manifestazione “Favole di Luce”, con tante sorprese e innovative installazioni che faranno vivere la magia del Natale a grandi e piccini.

Per la quarta edizione dell’evento, sono previste illuminazioni scenografiche fino al 19 gennaio 2020. Stelle e simboli natalizi, animali di ogni forma. E, ancora, fontane di luce, decorazioni luminose, interi corridoi pieni di colori orneranno la città. Anche quest’anno, inoltre, si terranno i suggestivi video mapping sui principali monumenti di Gaeta e le proiezioni artistiche.

Tredici le location scelte per le proiezioni sui monumenti e i luoghi storici di Gaeta. I video mapping sulla Chiesa dei SS. Cosma e Damiano con l’omaggio “la Madonna Nostra”, Piazza Mare con “le suggestioni del mare”, Piazza Mazzoccolo e “le case dei coralli”. Piazza Vincent Capodanno si trasformerà nella “piazza dei dolci & balocchi” in via Indipendenza, Piazza Goliarda Sapienza con “l’Elfo cantastorie”, Piazza Mons. Di Liegro “School of Universe”. Piazza XIX Maggio ospiterà una delle novità di questa edizione “Tic – Toc il campanile parlante”, via Battaglione degli Alpini sarà il “Colorium”, la Chiesa di S. Biagio “Oggi a Gaeta, il selfie corner”, il Tempio di S. Francesco con i “colori della luce”, Piazza Traniello diventerà “la Piazza delle stelle”.

Per quanto riguarda le luminarie, invece, sono 18 le installazioni: “come in un quadro” (nel quartiere La Piaja), “sulla rotta di Enea” (Porto Salvo), “l’albero delle meraviglie” (Villa delle Sirene), “le palmaraie des luminères” (Lungomare Caboto), “l’orsetto pasticcione” (Piazza Buonomo). Ed ancora “tra coralli e stelle marine” (Piazza della Libertà- Corso Cavour), “maxibon” (Piazza Mazzini), “tra fiori e farfalle”(Corso Italia), “Arena waterpolo” (Marina di Serapo), “il regalo scintillante”(Lungomare Caboto), “l’ancora” (Largo Caserta), “il re leone e la foresta incantata”(Villetta Trainiello) ed infine, “Casper il polpo dai magici abbracci”(Molo S.Maria).

