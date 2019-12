Ostia, crolla un ponteggio sulle auto: due feriti

Ostia – Un ponteggio è crollato alla case popolari in seguito ad un incidente stradale. Il bilancio è di due donne ferite lievemente ma poteva essere molto più drammatico.

Il fatto è accaduto intorno alle 13.30 di oggi, domenica 22 dicembre, all’incrocio tra via Vasco de Gama e via Tagaste. In quell’isolato, ai civici 140 e 142, si trovano le case comunali dette “di Pesci”, dal nome del costruttore che si è visto acquisire gli immobili dal Campidoglio per gravi difformità edilizie.

A scontrarsi sono stati il furgone di un corriere postale e una Ford Focus. La dinamica è tutta da ricostruire. Ciò che è sicuro è che il furgone ha concluso la sua corsa contro il ponteggio che si trova da mesi all’incrocio per i lavori di manutenzione della facciata del palazzo.

Il ponteggio, urtato dal mezzo, è collassato schiantandosi sulla Focus e su una Citroen C1 in sosta.

A bordo dell’utilitaria si trovavano due donne che insieme con lo spavento hanno riportato contusioni varie. Illeso l’autista del furgone. Sul posto è accorsa un”ambulanza dell’Ares 118. Sull’accaduto indagano i carabinieri.