Roma, drogati al volante dell’autobus: 17 licenziamenti

Roma – L’assunzione era come dipendenti, ma al primo giorno di lavoro hanno pensato di farsi coraggio con un’altra assunzione, quella di stupefacenti. Uno dei due, peraltro, aveva omesso nella fase di selezione del concorso di avere precedenti penali, ma era passato ugualmente.

Per loro è arrivato il licenziamento immediato. Ma in totale – come anticipato da Il Messaggero – sono 17 i conducenti che durante tutto l’anno sono stati trovati drogati alla guida e perciò licenziati.

I test anti-droga

Ogni anno tremila conducenti vengono sottoposti a test antidoping a sorpresa, durante l’orario di lavoro. Un test che rivela se hanno fatto uso di marjuana, hashish o cocaina. Una misura sempre più necessaria per garantire la sicurezza su strada.

I requisiti necessari per l’assunzione

*- Essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D;

*- Essere in possesso di CQC in corso di validità (carta di qualificazione del conducente);

*- Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media).

I requisiti preferenziali

*- Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni);

*- Essere residente nella Provincia di Roma o nella Regione Lazio;

*- Essere in possesso della patente di guida della categoria E in corso di validità