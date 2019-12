Roma, frontale in piazzale Ostiense: muore motociclista

Roma – Dopo le due sedicenni travolte e uccise nella notte su Corso Francia (leggi qui), nuovo incidente mortale questa mattina a Roma.

Il I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale è intervenuto in via Marco Polo, all’altezza di piazzale Ostiense, per uno scontro frontale tra una Ford Fusion e un ciclomotore elettrico, il cui conducente è stato trasportato all’ospedale S. Eugenio, dove è deceduto poco dopo.

Accertamenti in corso sul conducente dell’auto, un uomo di 79 anni. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

(Il Faro online)