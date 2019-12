Roma, raffiche di vento da record. Gli esperti: “Mai successo”. Strade chiuse per caduta alberi

Ostia – Il vento di maestrale urla rabbioso gonfiando il mare e raggiungendo un record meteoclimatico inedito almeno per gli ultimi dieci anni.

E’ Emanuele Valeri, appassionato e studioso di meteorologia, a segnalare il singolare primato. “La raffica con velocità massima ha raggiunto i 104 Km/h – indica – e c’è ancora margine di miglioramento. Con questo siamo al quarto evento di fila in tal senso. Prendendo gli storici delle stazioni meteo degli ultimi 10 anni, non era mai successo che il vento in 12 mesi sul Litorale superasse i 100 km/h per ben quattro volte“. L’ultimo episodio è avvenuto il 24 novembre mentre la burrasca più potente è quella del 30 ottobre.

Alle ore 10,00 la stazione meteo della Lega Navale indicava una velocità minima di 90 km/h; la velocità massima si era raggiunta alle ore 9,26 quando è stato girato il video che vi proponiamo in apertura di articolo.

In queste condizioni si sconsiglia vivamente di uscire di casa e, nel caso, di evitare di passare sotto cornicioni, terrazzi, cartelloni pubblicitari e alberi di alto fusto.

Al momento si registrano diverse cadute di alberi sulle strade, in particolare sulla complanare della via Cristoforo Colombo nel tratto tra via di Casal Palocco e via Ermanno Wolf Ferrari, direzione Roma. Alberi spezzati anche nel giardino dell’istituto comprensivo Mozart dell’Infernetto. Sempre all’Infernetto, un enorme pino è caduto su via Boezi in prossimità dell’incrocio con via Stradella.

Nella zona di Nuova Ostia, in particolare su via Marino Fasan, le ringhiere pericolanti stanno perdendo alcuni elementi e rappresentano un pericolo per i passanti. Nonostante sollecitati a intervenire i vigili del fuoco hanno rimandato l’intervento di messa in sicurezza al Comune di Roma, affittuario degli immobili dalla proprietà eredi Armellini.

VIA APPIA E PONTINA CHIUSE

L’agenzia di stampa ADN Kronos in un lancio delle ore 10,00 ha segnalato che “A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 Appia e 148 Pontina in provincia di Latina. In particolare, fa sapere l’Anas, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 Appia il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni. Sulla Pontina al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.