Salvatore Perrella: “A Fiumicino zone di serie A e di serie B”

Fiumicino – “C’era una volta Fiumicino, anzi doveva esserci una Città Metropolitana che tutto è tranne Fiumicino Città Metropolitana”. Lo afferma una nota a firma di Salvatore Perrella (Azione Fiumicino).

“Basta girare per i parchi, le strade più interne della città e guardarsi intorno – prosegue Perrella – vedendo il degrado nel quale versa Fiumicino. Tutto ciò non lo si evince nel salotto buono della cittadina in via Torre Clementina, perché è stato deciso unilateralmente che esistono zone o luoghi di serie A e serie B.

Dopo l’approvazione in pompa magna del bilancio- conclude – e l’ultimo regalo di Natale una discarica ai confini di Fiumicino, mi pongo una semplice domanda: Ci sarà Fiumicino?”

(Il Faro on line)