Ardea – Tempesta di vento sulla città, con raffiche fino a 100 km all’ora: alberi abbattuti, recinzioni divelte e bandoni volati, muri crollati. E’ lo scenario dopo qualche ora di calvario.

Il picco massimo di maltempo è stato raggiunto intorno alle 5 di questa mattina, a causa di una violenta tromba d’aria – orario in cui hanno scarseggiato gli interventi delle forze preposte alla sicurezza pubblica. Si registrano danni gravi su Via Laurentina, Via Valle Caia, Via Verona, Via Miseno e Campo di Carne.

Foto 3 di 5









Divelta dal vento anche la recinzione di lamiere del cantiere in zona Rio Verde, nei pressi della tenenza dei Carabinieri, dove prossimamente si trasferiranno gli uffici comunali dislocati nel territorio di Ardea, e la sede comunale sita in Ardea Centro.

La Protezione civile aveva lanciato l’allerta meteo: “E’ in atto nel mare Tirreno un forte vortice ciclonico che sta interessando il Lazio con piogge e rovesci diffusi, accompagnati da venti anche molto forti con raffiche di oltre 90-100km/h che stanno mettendo in ginocchio il Litorale”.

Anche il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, si era pronunciato al riguardo, invitando i cittadini alla massima cautela: “A causa delle intense raffiche di vento ed al rischio di caduta di alberi, si consiglia alla popolazione di Ardea di evitare spostamenti se non strettamente necessari, prestando la massima attenzione. Qualora ci fosse la necessità di uscire, stante la pericolosità delle strade di Ardea, si raccomanda la massima cautela”.

Problemi anche su via Merano, dove è crollato un palo della telefonia.

Bandoni pericolosi in via Taormina angolo via Salvo d’Acquisto.

Confermata la chiusura del cimitero di Ardea in Via Damiano, a causa di un pino che si è abbattuto al suo interno.