Pontina e Appia: due strade pesantemente colpite dal maltempo. Al punto che persino un’auto dei Vigili giurati è rimasta vittima di un incidente, colpita da un albero sradicato dal vento.

Il Corpo Vigili Giurati, dal 1925, è uno dei principali operatori del settore in Toscana per la fornitura di servizi e impianti finalizzati alla vigilanza e alla sicurezza integrata. Opera anche nel Lazio.

“A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 Appia e 148 Pontina in provincia di Latina. In particolare, fa sapere l’Anas, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 Appia il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.

Sulla Pontina al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.