Bilancio, Anselmi: “Fiumicino conferma l’attenzione per le fasce più deboli”

Fiumicino – “Venerdì è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Come Comune i fondi per il sociale non diminuiranno: i servizi saranno mantenuti e riformati per alzare la qualità”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“In ogni caso – prosegue – in un periodo in cui tanti Comuni tagliano soprattutto nel sociale, noi continuiamo nella nostra lotta nel mantenere il Comune di Fiumicino virtuoso nella tutela dei più deboli e nella vicinanza alle famiglie maggiormente in difficoltà.

Abbiamo introdotto con il maxi emendamento fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che permetteranno alla nostra città di essere sempre più accessibile a tutti. Aumentati anche i fondi per i centri anziani. Inoltre sono stati introdotti programmi e progetti di monitoraggio delle persone anziane, al fine di evitare sempre di più il loro isolamento e spingerli a un miglioramento delle loro condizioni di vita.

Desidero ringraziare la maggioranza: grazie anche agli emendamenti approvati – conclude Anselmi – stiamo cercando sempre di più di far cresce il supporto che il Comune dà nel campo sociale”.