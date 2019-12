Discarica a Tragliatella: l’opposizione, compatta, chiede consiglio straordinario

Fiumicino – Oggi i rappresentanti dei gruppi di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Crescere Insieme e Cristiano Popolari si sono riuniti in un vertice per discutere le azioni istituzionali da intraprendere contro la discarica a Tragliatella.

“Ieri i cittadini e le associazioni del territorio si sono riunite presso il centro sportivo di Osteria Nuova per protestare contro la decisione unilaterale del Comune di Roma. Alla manifestazione erano presenti i sindaci di Anguillara, Bracciano, Cerveteri e i presidenti dei Municipi XIV e XV di Roma. Grandi assenti il sindaco di Fiumicino e l’eletto sul territorio alla Regione.

L’idea di creare una discarica vicino a zone verdi ed abitate del comune di Fiumicino non solo è anacronistica ma anche surreale – hanno dichiarato i rappresentanti delle forze di opposizione di Fiumicino che spiegano -non si possono sanare le emergenze di Roma sacrificando il territorio senza una programmazione che preveda una struttura tecnologicamente avanzata per lo smaltimento che sia inquadrata all’interno di una zona industriale.

Prendiamo atto che il Comune di Roma continua ad essere drammaticamente recidivo nello smaltimento senza la differenziata.

Nell’era del biologico, dell’eco compatibile delle lotte ambientali – senza scomodare Greta Thumberg – è necessario che il comune di Roma, il sindaco Raggi e il Presidente della Regione, Zingaretti, si siedano ad un tavolo per programmare e non per rimpallarsi problemi ed emergenze facendone poi pagare il prezzo ai cittadini.

Vogliamo ricordare che a tutt’oggi Fiumicino smaltisce già 400/500 tonnellate di frazione umida del comune di Roma negli impianti di Maccarese a cui arrivano circa 55/60 camion al giorno creando dissesto del manto stradale, compromettendo la viabilità e con un notevole aumento dell’inquinamento ambientale. Vorremmo evitare il ripetersi della medesima situazione nella zona nord del Comune.

Riteniamo dunque – proseguono i rappresentanti dell’opposizione del comune di Fiumicino – che in questa vicenda il nostro comune debba svolgere un ruolo attivo a difesa degli interessi dei cittadini e per questo abbiamo chiesto e protocollato una richiesta urgente per un consiglio comunale straordinario al fine di far esprimere ufficialmente la nostra amministrazione comunale”.