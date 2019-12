Fiumicino, Forza Italia “bacchetta” la sinistra e guarda al futuro

Fiumicino – Forza Italia si riunisce e guarda al futuro. All’Incannucciata si sono dati appuntamento amici e simpatizzanti, insieme ai referenti locali del partito; per scambiarsi gli auguri, certo, ma anche per tracciare la rotta dal 2020 in poi.

Presente l’on. Mario Baccini, protagonisti dell’appuntamento sono stati il capogruppo consiliare Alessio Coronas e il segretario Raffaello Biselli, insieme a tanti amici si è ribadito l’impegno di Forza Italia sui problemi del territorio.

“A fronte di tanti annunci fatto da questa amministrazione di sinistra– è scritto in una nota – la realtà è che sui grandi temi che muovono l’economia, e dunque le famiglie e creano il benessere di una comunità, siamo all’anno zero.

L’erosione è un mostro che sta devastando le attività balneari, di ristorazione e di accoglienza, i vincoli stanno imprigionando e impoverendo centinaia di famiglie, le crisi occupazionali stanno distruggendo il presente e il futuro lavorativo di migliaia di residenti. In questo scenario da Apocalisse, si continua a giocare con il bilancio, a fallire le gare d’appalto e a costruire piste per biciclette che dopo un po’, anche volendo passare, troveranno i rovi sulla loro strada.

Va ripensato il futuro di questo territorio, e Forza Italia – conclude la nota – farà la sua parte”

