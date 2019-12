Forti venti di burrasca flagellano Sabaudia, il messaggio del Sindaco

Sabaudia – Prosegue imperterrita l’ondata di maltempo che sta flagellando il territorio comunale di Sabaudia e resta in vigore l’allerta meteo diramata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, con un codice di criticità idrogeologica e idraulica “arancione” con indicazioni di “venti da burrasca a burrasca forte con possibili forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Sul territorio comunale si sono verificate e persistono in queste ore cadute di diversi alberi che, dalle prime ore del mattino, hanno richiesto interventi della protezione civile comunale di Sabaudia e Pontinia, della Polizia Locale (comandante Leone e suoi uomini), dei Vigili del Fuoco, di Carabinieri, Carabinieri forestali, protezione civile ANC, protezione Civile Petrucci, volontari, del capo settore Giovanni Bottoni e dei consiglieri Iorio, Veglianti, Riccardi e Dapit. Anche il sindaco attivo per i sopralluoghi nelle diverse aree con particolare riferimento ai borghi e alle frazioni. Resta aperto il Centro Operativo Comunale (COC).

Visto il perdurare delle forti raffiche di vento e l’allerta ancora in vigore, il sindaco Gervasi ha emesso apposita ordinanza esortando la cittadinanza a prestare particolare attenzione, adottando tutte le norme comportamentali. Nello specifico ordina: di ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni; sospendere le attività all’aperto e quelle presso i parchi cittadini; prestare la massima cautela, sia a piedi che alla guida di un veicolo e a prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi ecc.).

L’invito dunque, è di non parcheggiare, sostare o passare sotto alberi e cornicioni per pericolo di caduta degli stessi. Con la suddetta ordinanza istituisce, altresì, il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio presso il Comando della Polizia Locale, in via Inghilterra.

Il Comune, infine, ricorda che per qualsiasi necessità è bene allertare le istituzioni preposte, i vigili del fuoco (115), nonché la sala operativa della Protezione Civile regionale (803555) e la sala operativa del Centro Funzionale Regionale (800276570).

(Il Faro on line)