Il maltempo flagella Latina, il messaggio del sindaco Coletta

Latina – L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il litorale laziale non ha risparmiato Latina, dove tre vigili urbani sono rimasti feriti durante gli interventi. Di seguito riportiamo il messaggio che il sindaco, Damiano Coletta, ha inviato alla cittadinanza:

Ieri è stata una giornata molto difficile, abbiamo vissuto una vera e propria emergenza a causa di queste eccezionali raffiche di vento che si sono abbattute sulla città. Registriamo diverse situazioni di disagio e purtroppo anche dei feriti. Sono stato di persona all’ospedale Santa Maria Goretti per testimoniare tutta la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione ai tre agenti della Polizia Locale rimasti feriti questa mattina durante il servizio.

Per fortuna nessuno dei tre è in gravi condizioni. Mi sono sincerato personalmente anche delle condizioni del motociclista colpito dal ramo di un albero nella zona di Borgo Santa Maria. Le sue condizioni sono serie ma l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto è andato bene. A lui e ai tre vigili infortunati auguro una pronta guarigione a nome di tutta la città.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in queste ore, sotto il coordinamento della Prefettura, sono al lavoro senza sosta per fronteggiare i danni e i disagi di questa eccezionale ondata di maltempo: il personale del Comune – in particolare il Coc – e le associazioni di Protezione Civile, la Polizia Locale, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari chiamati a soccorrere i feriti. L’attenzione dell’Amministrazione è massima e siamo vicini a tutti coloro che stanno subendo questa emergenza.