Ladispoli, le strade della sicurezza: dove vanno Polizia di Stato e Vigili Urbani

Ladispoli – La Polizia di Stato “sfratta” i Vigili Urbani a Ladispoli? L’annuncio, fatto qualche giorno fa dal sindaco Grando (leggi qui), aveva suscitato entusiasmo in tutta la comunità ladispolana, negli ultimi anni cresciuta in maniera esponenziale tanto da dover incrementare i servizi e i presidi di Polizia.

La decisione è stata presa al Viminale, che nei giorni scorsi ha varato il nuovo assetto per la sicurezza della Capitale e dell’hinterland. La nuova pianificazione per l’anno 2020 è stata messa a punto durante comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“E’ il più bel regalo di Natale che la nostra città potesse ricevere – aveva detto Grando -. Siamo onorati di questa scelta e, a nome di tutta la città, ringrazio la Polizia di Stato per aver tenuto in considerazione Ladispoli”.

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo commissariato di Polizia di Stato dovrebbe sorgere in via Vilnius, proprio nello stabile di proprietà del Comune che ospita i Vigili Urbani guidati dal comandante Sergio Blasi.

Per la Polizia Locale di Ladispoli sarebbe il secondo trasloco in poco tempo. Fino a pochi mesi fa, infatti, gli uffici del comando dei Vigili Urbani erano situati in via delle Azalee, in un edificio privato.

“E’ una possibilità concreta – ha detto il sindaco Grando a ilfaroonline.it -. Al momento non c’è nulla di definitivo. Avevamo chiesto un commissariato di Polizia di Stato e il Viminale ha accettato le nostre richieste. Tra le condizione per istituirlo c’è quella di indicare uno stabile di proprietà del Comune che possa ospitare la caserma. E lo stabile di via Vilnius è quello più congeniale. Abbiamo già fatto i dovuti sopralluoghi e ora attendiamo ulteriori conferme da parte del Ministero dell’Interno che, ci auguriamo, dovrebbero arrivare a breve, probabilmente dopo le feste”.

E i Vigili Urbani? Per loro è già stata individuata una nuova casa: “Ci stiamo lavorando ma in linea di massima abbiamo già trovato un altro stabile – aggiunge il Sindaco di Ladispoli -, sempre di proprietà del Comune, che potrebbe ospitare il comando della Polizia Locale, ed è un palazzo di via Aldo Moro“.

“Era un nostro punto del programma elettorale e fin dall’inizio del mandato abbiamo lavorato insistentemente per raggiungere questo obiettivo. Ora di certo non ci tiriamo indietro“, conclude Grando.

I commissariati distaccati nei comuni dell’hinterland di Roma passano da 10 (Civitavecchia, Fiumicino, Albano, Velletri, Frascati, Colleferro, Marino, Tivoli, Anzio Nettuno e Genzano) a 11 con l’istituzione del commissariato di Ladispoli.

