Fiumicino – Il mare ha invaso la strutture sulla spiaggia, il vento ha devastato anche i residence sul lungomare. E’ lo scenario che si presentava ieri sera, a fine giornata, agli imprenditori del lungomare della Salute, a Fiumicino.

Il giorno dopo si contano i danni, e si affaccia la rabbia. “Gli articoli sui giornali non sono serviti a nulla, dobbiamo passare ai fatti – dichiara il proprietario della Bussola, Andrea Gasperini -. Sono ormai mesi che con l’Associazione del lungomare, di cui faccio parte, abbiamo chiesto un incontro al sindaco ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Ora siamo stanchi, e sono veramente preoccupato. L’acqua è arrivata persino oltre il ristorante, col risultato di aggravare la situazione economica delle nostre aziende, con danni materiali ed economici. Pretendiamo rispetto come aziende che pagano le tasse con il nostro lavoro”.

“Bombardato” dal maltempo anche il residence “La Rosa dei Venti”, per ironia della sorte uno dai più danneggiati dalla burrasca che si è abbattuta su Fiumicino. “Abbiamo necessità di incontrare il sindaco Montino – afferma il proprietario, Alessio Berardo – per condividere la possibilità di chiedere un finanziamento alla Regione Lazio destinato al miglioramento e alla riqualificazione del lungomare. Lo facciamo come privati, mettendoci anche del nostro, per il bene della città stessa. Risanare il lungomare della Salute dovrebbe essere uno scopo condiviso, e invece ci troviamo ad avere difficoltà anche solo per parlare. Non è possibile andare avanti in questo modo…”

(Il Faro on line)