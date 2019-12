Ostia, incendio alla ex Oda-Arca: sospetti sugli occupanti

Ostia – Fiamme questa mattina, presso l’ex stabilimento “L’Arca” sul Lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. Il fuoco, è divampato intorno alle 9.30 secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni, e sul posto, poco dopo, sono arrivati Polizia e Vigili del fuoco per domare velocemente le fiamme alimentate dal vento straordinario di questi giorni.

Nella struttura dopo la riconsegna della concessione, erano presenti da tempo alcuni senzatetto, risultati fortunatamente incolumi, che vivono, mangiano e dormono nei vecchi locali e nelle cabine.

Le temperature e le condizioni di maltempo di questo periodo, spingono chi trova riparo in questa struttura abbandonata, ad accendere dei fuochi, con tutte le conseguenze più pericolose che ne derivano, essendo le strutture e le cabine, per la maggior parte in legno.

Anche se non è ancora chiara la dinamica del grave incidente, presumibilmente il fuoco potrebbe essere stato acceso proprio da alcuni ospiti della struttura abbandonata per riscaldarsi. L’indagine è affidata alle Autorità competenti.