Ostia Warriors, per Natale il calendario Postcards 2020 in beneficenza

Ostia – Continua il percorso degli Ostia Warriors, la squadra di basket per beneficenza di Ostia.

Per la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a fianco dell’Associazione Famiglie GNAO1, i giocatori hanno realizzato un calendario “Postcards 2020“, che viene distribuito a vari eventi o può essere richiesto contattando la squadra sui social Facebook e Instagram.

Tutte le donazioni raccolte con il calendario saranno devolute a Famiglie GNAO1 per avviare la ricerca e trovare una cura per dare una speranza di vita ai bambini affetti da questa terribile malattia genetica rara, di recente scoperta e per la quale la ricerca è ad oggi scarsissima.

“Siamo molto grati a tutte le persone che ci stanno dando una mano a diffondere questo messaggio di solidarietà. – dice coach Dario De Rocchis – Si può veramente fare molto con un modestissimo contributo”

Uno dei sostenitori degli Ostia Warriors è Daniele Cassioli, campione paralimpico senza uguali.

“Daniele è un uomo speciale. Un campione dentro e fuori. – dice le team manager Rossella De Maria – Il suo messaggio, trasmesso sui nostri social, sintetizza appieno lo scopo per cui scendiamo in campo. Fin da ora ringraziamo tutti quelli che ci sostengo e ci aiutano ad aiutare questi bambini”.

(Il Faro on line)