Rio Santa Croce, il Consiglio regionale stanzia i fondi per la messa in sicurezza

Formia e Minturno – Finalmente, per la messa in sicurezza del Rio Capodacqua/ Santa Croce, qualcosa sembra smuoversi. A una settimana dal Consiglio provinciale congiunto – che ha coinvolto i Comuni di Formia, Minturno e Spigno – con all’ordine del giorno la richiesta alla Regione di finanziare gli interventi per il deflusso delle acque del Rio (Leggi qui), l’istanza è recepita.

Il Consiglio regionale, infatti, ha stanziato i fondi per la messa in sicurezza del torrente, già esondato e ad alto rischio idrogeologico. A darne notizia è stato Giuseppe Simeone, capogruppo di “Forza Italia” in Consiglio regionale, che, in una nota, ha fatto sapere: “Esprimo grande soddisfazione per il via libera a un provvedimento importante a margine della seduta finale del Consiglio regionale su legge di stabilità e bilancio 2020.

Vi saranno fondi per l’intervento su Rio Capo d’Acqua e Rio Santa Croce nel sud pontino. Mi riferisco in particolare allo stanziamento di 2,5 milioni di euro in bilancio ai fini dello scorrimento della graduatoria della misura 5.1.1 del PSR. Si tratta di risorse fondamentali per prevenire esondazioni e allagamenti che interessano i Comuni di Formia, Minturno e Spigno Saturnia.”

E ancora: “Aggiungo che finalmente sono state prese in considerazione le richieste formulate pochi giorni fa dalla Provincia di Latina e dai Comuni interessati a questa grave problematica, attraverso una delibera approvata e volta a chiedere un intervento della Regione Lazio sul tema. Un lavoro sinergico è stato fatto con il consigliere Salvatore La Penna, che ringrazio per il forte interessamento mostrato relativamente a questa battaglia.

Devo, quindi, riconoscere – conclude la nota – all’assessore Onorati una capacità di sintesi essenziale per poter procedere allo scorrimento della graduatoria della misura 5.1.1. del PSR.”

Una rotatoria per l’incrocio dell’Acqualonga

Non solo Rio Santa Croce, però. Nell’ultimo consiglio regionale, Formia è finita al centro della discussione per un’altro tema, altrettanto importante: la sicurezza stradale, in particolare, nell‘incrocio, sempre più pericoloso, tra l’Appia e l’Acqualonga.

In merito, il consigliere regionale Simeone fa sapere: “Esprimo grande soddisfazione anche per il via libera ad un importante provvedimento a margine della seduta finale del Consiglio regionale su legge di stabilità e bilancio 2020.

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal sottoscritto, che impegna il presidente Zingaretti a rendersi promotore di un tavolo istituzionale che riunisca Anas, Comune di Formia e Astral, con l’obiettivo di monitorare le procedure e soprattutto reperire i fondi necessari per la realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio tra via Acqualonga e la variante Appia, rendendosi cofinanziatore dell’opera stessa.

Alla ripresa dei lavori – conclude la nota – mi farò carico di favorire un incontro fra le diverse istituzioni per poter accelerare i tempi di realizzazione di quest’opera fondamentale per la messa in sicurezza di questo incrocio, da anni causa di troppi incidenti, che hanno fatto registrare, purtroppo, diverse vittime innocenti.”

