Roma, insieme ai sacerdoti nessuno è solo

Roma – Un punto di riferimento per la comunità. Rappresentano questo i 34 mila sacerdoti che ogni giorno sostengono spiritualmente e concretamente famiglie in difficoltà, anziani soli, poveri ed emarginati. La missione di sacerdoti come don Diego Conforzi è possibile grazie alle Offerte per i sacerdoti, donazioni che li sostengono e che arrivano anche negli angoli più remoti. Solo così le opere di aiuto e carità di questi uomini arrivano ovunque siano necessarie. Fai un’offerta ai sacerdoti, attraverso di loro aiuterai molti.

Quando la comunità diventa una famiglia: l’opera di don Diego Conforzi

La parrocchia di Sant’Ugo, nella periferia di Roma tra Val Melaina e Nuovo Salario, è la casa di don Diego Conforzi.

Giunto nel quartiere dopo una lunga esperienza negli oratori, il sacerdote quarantenne è al suo primo incarico come parroco, da quando nove anni fa decise di intraprendere questo percorso spirituale e di vita.

Qui ha trovato una comunità che in breve tempo è diventata la sua famiglia, la sua casa. Iniziative per le missioni: don Diego con la sua opera è entrato nel cuore delle persone del quartiere, tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti loro, conquistandone la fiducia, cosa non scontata.

Insieme alla sua “famiglia”, composta da 20 mila persone, è stato protagonista della campagna tv Cei. Nessun attore, solo abitanti del quartiere che hanno voluto prestare il proprio volto alla causa, segno della riconoscenza per l’importante lavoro da lui svolto.

Per avere maggiori informazioni e conoscere le modalità con cui poter fare la tua donazione clicca qui, sostieni l’impegno dei sacerdoti con un’offerta!