The Mystic Collection by Nabla Cosmetics, Natale 2019

La Mystic Collection di Nabla (leggi qui) creata per il Natale 2019 (leggi qui), è caratterizzata da un alone di mistero, segreti e magie, ed è composta da una palette occhi ed una per il viso, una pochette e 6 nuovi rossetti liquidi. Scopriamola insieme (leggi qui).

La palette occhi

La Dreamy 2 (35,90 euro) è una rivisitazione della prima palette di Nabla (leggi qui), la Dreamy, uscita ormai 3 anni fa.

Questa nuova palette è composta da un ampio specchio, 12 ombretti dalla formulazione cruelty free e vegan, ed è dotata di una chiusura magnetica. Il packaging esterno rimanda al mondo dei pianeti, delle galassie e cristalli olografici. Gli ombretti presentano 5 finish diversi: Matte, Super Matte, Latex Matte, Metal Foil e la nuova Super Sparkle data da un’esplosione di glitter dalla texture iper-aderente. Le 12 tonalità sono: Pantheon che è un color avorio opaco, Rem che è un viola-indaco Super Sparkle, New Past che è un color marrone-ciliegio opaco, Oniric che è un bronzo arricchito di riflessi oro nel finish Metal Foil, Libertine che è un oro freddo Super Sparkle, Lucid Dream che è un top coat effetto bagnato con riflessi oro e lime nella texture Metal Foil, Amarcord che è un rosa-pesca bruciato con glitter rosa e bronzo ed è un Metal Foil, Mirabilia che è un viola ametista con riflessi duochrome acqua e magenta nella texture Metal Foil, Dionysus che è un bordeaux opaco, Déjà-vu che è un beige opaco, Hidden Place che è un triochrome pesca magenta oliva su base fumo dalla texrure Metal Foil, e Offline che è un melanzana scuro opaco.

Palette viso

La Glimmer Light Palette (25,90 euro) contiene 3 tonalità che possono essere utilizzate da sole o stratificate per creare riflessi sul viso o sugli occhi. I pigmenti hanno una formula innovativa dalla base trasparente che rilascia il colore che, con la luce, si arricchisce di perle scintillanti. Le tonalità presenti sono Supermoon che è uno Sparkles oro e rosa su fondo baby pink traslucido, Elixir che è uno Sparkles ambra ed oro su fondo rosso traslucido, e Reborn che è uno Sparkles magenta e fucsia su fondo lampone traslucido.

I rossetti liquidi

I 6 Dreamy Creamy Liquid Lipstick (14,90 euro ciascuno) sono dei rossetti liquidi dal finish luminoso e dalla texture cremosa che dona comfort alle labbra ed un effetto rimpolpante. Le tonalità presenti sono: Hedonist che è un nude-beige medio chiaro, Eve che è un beige-rosato medio chiaro, Adam’s Dream che è un nude-terracotta medio, Mood for Love che è un rosso pesca, My Rules che è un malva-nocciola e Vicious che è un rosso rubino intenso. In questi rossetti è presente l’olio di semi del frutto della passione, l’estratto di rosa canina, e un delicato aroma di mora e menta fresca.

La pochette

Completa la collezione la Celebrate Makeup Bag (12,90 euro) che è una pochette in raso di un color rosso bordeaux che la rende perfetta per essere utilizzata nel periodo delle feste.

(Il Faro Online)