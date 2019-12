Torrino, l’anno si chiude con una cinquina: Cortina ko 5-0

Roma – Il Torrino C5, nella prima giornata del girone di ritorno batte al TSC il Cortina Sporting Club con un rotondo 5-0, e arriva alla sosta natalizia con un solo punto di ritardo rispetto alla zona play off.

Fin dai primi minuti di gioco è il Torrino a prendere il pallino del gioco in mano, con il Cortina che si difende con ordine. Il gol del meritato vantaggio è opera di Damiano Fiorito che, servito ottimamente da Preto, controlla con il destro e scarica in rete il gol dell’1-0 con un preciso diagonale. A stretto giro di posta arriva anche il raddoppio firmato Biraschi, bravo a trovare la zampata vincente a pochi metri dalla porta. Tra le fila degli ospiti si fa vedere Ferro, che trova l’ottima risposta del nuovo arrivato Caiazzi. Prima della fine della prima frazione c’è tempo per un’altra occasione per Biraschi, che viene fermato in uscita dall’estremo difensore ospite.

Nella ripresa, stesso copione del primo tempo, con i padroni di casa all’attacco per chiudere la partita. Un calcio di punizione terrificante del solito Biraschi viene salvato sulla linea da un difensore del Cortina. Poco dopo arriva il 3-0: Baldanza recupera un ottimo pallone e serve Fiorito che, davanti alla porta riconsegna palla a Baldanza che a porta sguarnita insacca la terza rete verdeblu. Il Cortina si affaccia un paio di volte dalle parti di Caiazzi con Simina: l’estremo difensore del Torrino, nonostante il rientro da un infortunio e le non perfette condizioni fisiche, riesce a mantenere la porta inviolata. Il Torrino va vicino più volte alla quarta rete con Fortini e il nuovo acquisto Gullì: con il portiere di movimento in campo, è Fiorito ad intercettare due palloni e a trovare la via della rete dalla lunga distanza per il 5-0 finale.

Ottimo finale di anno per il Torrino del presidente Cucunato, che a fine gara ha ringraziato e fatto gli auguri a tutti i dirigenti, tecnici e calciatori per la grande giornata di sport che nella mattinata aveva riservato un quadrangolare delle squadre giovanili contro il bullismo, con la partecipazione di tutte le squadre del quartiere gemellate con il Torrino.

Il successo contro il Cortina proietta la squadra di Corsaletti a quota 24 punti in classifica, con la zona playoff distante solo una lunghezza. “Non era una partita facile, siamo stati bravi e sono molto contento – afferma mister Salvatore Corsaletti al termine dal match, che poi ha un pensiero speciale: “Dedico questa vittoria a mio nipote Gabriele, nato questa mattina”. Dopo la sosta natalizia il Torrino affronterà in trasferta la Spes Poggio Fidoni.

Serie C1 – Girone A – 14a Giornata

Torrino C5 – Cortina Sporting Club 5-0 (p.t. 2-0)

Marcatori: nel p.t. Fiorito (T), Biraschi (T); nel s.t. Baldanza (T), Fiorito (T), Fiorito (T).

Arbitri: Marco Liuni (Roma 2); Andrea Crescenzio (Aprilia)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)