Trastevere, 2-2 con il Team Nuova Florida, nell’ultima giornata di andata

Ardea – Termina col primo pari stagionale, l’ultima gara del 2019 della squadra amaranto. Vento forte nel corso della prima frazione di gioco, e poche emozioni.

Al 22′ ci prova la squadra di casa con Tamburlani su calcio di punizione, ma la sfera termina alta di poco. Il Trastevere passa in vantaggio alla prima vera occasione: alla mezzora Bergamini dalla destra pennella una traiettoria che Lucchese devia di testa, superando il portiere Giordani. Nel finale di tempo la squadra di casa pareggia con Tozzi, abile a insaccare da pochi passi, dopo un batti e ribatti in area di rigore. In apertura di ripresa arriva il nuovo vantaggio del Trastevere, con un bel diagonale di Lorusso. Al 6′ grande occasione per il tris, ma Bertoldi, servito da Fontana, si fa respingere il tiro da Giordani. Al 9′ la squadra di casa resta in 10 dopo l’espulsione di Scardola, per un fallo di reazione. Al quarto d’ora arriva il rocambolesco pareggio degli ardeatini direttamente su un calcio d’angolo battuto da Ferrara. La sfera, sospinta dal vento, si insacca beffardamente in rete. Al 28′ la squadra di casa resta addirittura in 9, dopo il doppio giallo a De Costanzo.

Al 31′ Sterpone dalla lunga distanza chiama alla difficile parata Cavalli. In pieno recupero ci prova Lorusso, ma Giordani devia in angolo. Da segnalare l’esordio con la maglia del Trastevere da parte di Luigi Fontana, classe 2000, arrivato dal Latina nelle ultime ore, così come l’esordio in Serie D di Federico Prosperini, classe 2003. Finisce con un pari che sicuramente accontenta di più la squadra di casa.

Mister Fabrizio Perrotti nel dopo partita: “Su un campo del genere non era facile giocare, anche quando siamo rimasti in 11 contro 9. Però è ovvio che sul secondo gol abbiamo grosse responsabilità. Abbiamo preso dei gol da polli, che potevano essere evitati, e sicuramente per questo c’è rammarico. E’ stata una gara maschia, su un campo difficile, e con un forte vento, tutte situazioni che hanno limitato i giocatori in campo. Il campionato è sempre più livellato, con le squadre della zona bassa che comunque si sono rinforzate, e sarà difficile giocare ovunque. Anche il Ladispoli che affronteremo alla ripresa del campionato, si è rinforzato e bisognerà fare attenzione se vogliamo fare bene. Puntiamo a rimanere nelle zone alte della classifica, anche se sappiamo che sarà dura perchè è un campionato molto difficile”.

Team Nuova Florida – Trastevere 2-2

Team Nuova Florida: Giordani, Moretti, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Miola, Sabatini (10′ st Scognamiglio), Pape (1′ st Sterpone), Tozzi, Ferrara (28′ st Rossi), De Costanzo. A disp. Mancini, Ilari, Peguiron, Giusto, Alfonsetti, Vincenzi. All. Andrea Bussone

Trastevere: Cavalli, Barbarossa, Calisto (25′ st De Iulis), Iannoni (40′ st Prosperini), Sfanò, Tarantino, Bertoldi, Lucchese, Fontana (25′ st Pastorelli), Bergamini, Lorusso. A disp. Casagrande, Bassini, Mangione, Falco, Istrate, Coccia. All. Fabrizio Perrotti

Arbitro: Ganci di Enna (Palla – Cumbo)

Reti: 30′ Lucchese (T), 46′ Tozzi (N), 2′ st Lorusso (T), 15′ st Ferrara (N)

Note: ammoniti Miola, Giordani, Ferrara, Sfanò, Lucchese e Lorusso. Espulsi Scardola (N) al 9′ st per fallo di reazione, e De Costanzo (N) al 28′ st per doppia ammonizione. Angoli 2-1, recupero 2 pt, 4 st. Spettatori 100 circa.

