Discarica a Tragliatella, il vicesindaco di Fiumicino: “Non resteremo in silenzio”

Fiumicino – “È arrivato proprio a ridosso delle feste il regalo di Natale della Sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi. La scelta di realizzare la discarica di Roma a Tragliatella dimostra quanto sia poco responsabile la nostra Sindaca metropolitana”. E’ quanto dichiara il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca circa la realizzazione della discarica a Tragliatella.

Aggiungendo: “Sceglie una porzione di territorio appartenente a Roma, ma che impatta sulla tenuta ambientale, economica e sociale di altre comunità: Fiumicino, Anguillara Sabazia e Cerveteri. In tutto ciò la cosa più triste è che se Roma riuscisse a partire con un sistema di raccolta differenziata porta a porta, così come abbiamo fatto noi e tanti altri comuni limitrofi con enorme successo, non ci sarebbe bisogno di alcuna discarica. Ma una cosa è certa, così come abbiamo sempre fatto nel corso degli ultimi anni, non resteremo di certo in silenzio“.

(Il Faro online)