Fiumicino, Anselmi: “Distribuiti 325 pacchi per le famiglie bisognose”

Fiumicino – “È in corso in queste ore e proseguirà per tutte le feste natalizie la distribuzione di 325 pacchi alimentari destinati alle famiglie seguite dai servizi sociali del Comune”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“Si tratta di pacchi – prosegue – che sono offerti grazie a un contributo della Regione Lazio per le politiche contro la povertà. Nella distribuzione, in particolare per le persone impossibilitate a muoversi e per i cittadini del nord del Comune, ci aiuterà la Croce Rossa, che ringrazio per l’impegno”.