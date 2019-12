Formia, si apre una voragine: a finirci (quasi) dentro è un camion di Acqualatina

Formia – Paura nel centro di Formia, nel momento in cui molti si preparano al cenone di Natale. Un camion di Acqualatina, infatti, mentre si trovava in sosta in Via Marangio – una traversa di Via Vitruvio -, è finito in una voragine apertasi in strada.

Sul posto erano presenti degli operai del gestore idrico, impegnati in un intervento, quando il mezzo, è parzialmente finito dentro alla voragine.

(Il Faro on line)