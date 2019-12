Investimento mortale a Gaeta, 23enne fermato per omicidio stradale

Gaeta – Proseguono le indagini dell’incidente avvenuto domenica sera, intorno alle 19, a Gaeta, nella zona di S. Carlo, in cui hanno perso la vita il 75enne Giancarlo Peveri e il suo cane. (Leggi qui).

Secondo gli aggiornamenti delle ultime ore, il 23enne, studente universitario, che ha investito Peveri sarebbe risultato positivo ai test per l’alcol e per le sostanze stupefacenti, più precisamente cannabinoidi. Entrambi i test, lo ricordiamo, sono stati effettuati sul ragazzo dopo l’accaduto, quando gli uomini del Commissariato di Gaeta, insieme a quelli di Formia, sono riusciti a risalire all’identità del giovane – scappato dopo l’incidente – grazie alla targa che aveva perso per strada in seguito all’impatto.

Secondo quanto riferito dal giovane agli agenti di Polizia, in un secondo momento, su consiglio del padre, si era già deciso a costituirsi, quando gli uomini del Commissariato hanno raggiunto la sua abitazione.

Da ieri notte, il ragazzo è agli arresti domiciliari per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ora si attende l’udienza di convalida – che avverrà entro il 27 dicembre -, in cui il giudice dovrà stabile in primis se convalidare o meno il fermo, e poi, eventualmente, decidere anche quale misure predisporre, in base anche ai risultati prodotti dalle indagini.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, Peveri era a passeggio con il suo cane, nella zona di S. Carlo, quando, sceso dal marciapiede e in procinto di attraversare la strada, è stato colpito dalla Mini cooper, che, nell’impatto, l’ha fatto sbalzare di circa 50 metri, finendo contro un muro. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione, sia per l’anziano che per il suo amato cane.

