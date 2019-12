L’Anagni passa in casa con l’Ostiamare e sale a 15 punti nel Girone G

Paliano – Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite per il Città di Anagni di mister Davide Mancone che ha superato per 1-0 al Tintisona di Paliano l’ostica Ostiamare.

La gara era valida per la diciassettesima giornata di andata del campionato nazionale di serie D, girone G. Gli anagnini con questo successo salgono a 15 punti in classifica in zona playout lasciandosi alle spalle Budoni, Tor Sapienza e Ladispoli. La zona della salvezza diretta é distante ora solo cinque lunghezze.

Partita molto tattica con due squadre che giocano a viso aperto senza risparmiarsi. Dopo una fase studio con gioco prevalentememte a centrocampo e con le difese protagoniste contro gli attacchi avversari è l’Ostiamare a creare la prima occasione da rete al 18′ con Tortolano che tenta di sorprendere Giuliani dalla distanza ma la palla termina fuori. Due minuti dopo al 20′ il vantaggio anagnino con Salvatore Elefante alla sua seconda rete in maglia biancorossa che su calcio di punizione da circa 30 metri sorprende il portiere della squadra del litorale romano, Giannini. La palla colpisce sotto la traversa e si infila in rete alle spalle del portiere dell’Ostiamare. Gli ospiti provano a reagire ma non creano pericoli e l’Anagni si difende con ordine chiudendo il primo tempo con il meritato vantaggio.

Secondo tempo sulla falsariga del primo: al 20′ l’Anagni reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area dell’Ostiamare dell’ex di turno di Casavecchia, ma l’arbitro lascia correre; al 23′ Trentinella prova il tiro dalla distanza ma la palla finisce a lato della porta difesa da Giannini. L’ultimo brivido lo regalano i padroni di casa al 27′ con Cardinali che da ottima posizione non riesce con la testa a spingere in rete un perfetto assist di Trentinella tra i migliori in campo. Finisce con la meritata vittoria dell’Anagni che scala la classifica e con i nuovi arrivati nel mercato di riparazione, Trenitella, Elefante e Liberato Russo può guardare con fiducia al 2020.

Città di Anagni: Giuliani, Russo S., Cipriani, Pastore, Russo L., Trentinella, Savo, Colarieti, Cardinali, Flamini, Elefante. A disposizione Bartolelli, Sosa, D’amicis, Di Franco, Pappalardo, Contucci, Ancinelli, Neccia, Dolce. Allenatore Davide Mancone.

Ostiamare: Giannini, Cerroni, Pompei, Cabella, Olivera, Donnarumma, Mastropietro, Casavecchia, De Sousa, Tortolano, Scaccia. A disposizione: Balletta, De Martino, Vasco, Pedone, Ferrari F., Esposito, Ferrari E., Renzetti, Marzi. Allenatore Raffaele Scudieri

(Il Faro on line)