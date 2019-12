Maltempo a Sabaudia: sono oltre 150 gli alberi abbattuti dal forte vento di burrasca

Sabaudia – Resta attivo il Centro Operativo Comunale (Coc) e proseguono senza sosta gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità dopo le violente raffiche di vento che si sono abbattute nelle scorse ore su tutto il territorio comunale, generando una situazione di emergenza generalizzata.

Dalle prime luci dell’alba – prosegue la nota – sono ricominciate le attività per il taglio delle piante sradicate dal maltempo a San Donato, in pieno centro in via Umberto I e in diverse zone della città e dei borghi e delle frazioni. Ancora interdette al traffico, come da ordinanza sindacale, via Lungomare Pontino e via Litoranea (tratto ricadente nel Comune di Sabaudia): in quest’ultima si sono registrati i danni maggiori, con grossi pini caduti che hanno reso impraticabile la carreggiata e colpito alcune automobili.

Proprio sulla Litoranea, un albero è crollato sulla vettura di un agente della Polizia locale provocandone il lieve ferimento.

Tragedia sfiorata, invece, su via Formicosa, dove un albero ha colpito violentemente un’auto con a bordo un papà con i suoi due figli: rimasti feriti, non sono fortunatamente in pericolo di vita, grazie al pronto intervento della squadra di protezione civile di Pontinia.

Le operazioni – prosegue la nota – hanno riguardato anche via Arciglioni, via Diversivo Nocchia, via Pedemontana all’altezza della Baia d’Argento, via Principe di Piemonte in prossimità del ponte Giovani XXIII, ma anche un tratto della Pontina e le zone periferiche.

Secondo un primo bilancio, sono oltre 150 gli alberi abbattuti dalla burrasca (a cui si sommano quelli caduti negli ultimi mesi di maltempo).

Al lavoro ininterrottamente da ieri, le squadre di protezione civile comunale di Sabaudia e Pontinia, il comandante della Polizia Locale Alessandro Leone e i suoi agenti, i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri forestali, la protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sabaudia, la protezione civile “Petrucci”, il capo settore Giovanni Bottoni, i consiglieri comunali Iorio, Veglianti, Riccardi, Dapit e tanti volontari. Sui luoghi anche il sindaco Gervasi per le verifiche del caso e l’attuazione delle ordinanze. Un tour de force che ha visto tutti impegnati nel risolvere le situazioni di emergenza, criticità e disagi.

“Vorrei sentitamente ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione sin dalle prime ore per arginare l’emergenza in atto. Il loro lavoro è stato ed è encomiabile, soprattutto perché non hanno esitato ad intervenire anche nelle situazioni più delicate, in alcuni casi mettendo a repentaglio la propria vita. Sabaudia si è trovata di fronte ad un evento meteorologico straordinario, con effetti impattanti e fuori norma su tutto il territorio, con trombe d’aria che si sono abbattute ferocemente e contemporaneamente sulle diverse zone – ha commentato il sindaco. – Un augurio di pronta guarigione va alle persone rimaste ferite e la mia vicinanza a quanti hanno subito danni ingenti alle loro abitazioni e alle aziende”.

Molte le aziende agricole duramente colpite dal maltempo. L’Amministrazione comunale, consapevole dell’importanza del comparto agricolo per lo sviluppo economico del territorio, si schiera in prima linea con gli imprenditori locali ed esprime vicinanza a tutti loro. In particolare – conclude la nota-, tra le prime segnalazioni ricevute, ci sono quelle di: Salvatore Fontanella, Luigi Maschietto, Massimo Nalesso, Luciano Campo, Massimo Marangoni, Alfonso Nocera, Agostino Marangoni e Daniele Marangoni.

