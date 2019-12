Natale 2019 a Nettuno: gli auguri del sindaco Coppola

Nettuno – In questo mio primo Natale da Sindaco di Nettuno voglio riservare un pensiero a tutti i cittadini di questa splendida città che sono onorato di governare. E’ stato per me un anno intenso, ricco di emozioni e soddisfazioni, ma anche di responsabilità e momenti difficili affrontati con la mente e con il cuore rivolti solo ed esclusivamente al bene collettivo che deve restare l’unico faro da seguire nel proseguo di questa Amministrazione.

Sono passati sei mesi dal mio insediamento e questa fine anno è il momento dei primi bilanci e delle prime considerazioni.

Voglio dire a tutti i cittadini che mi sarebbe piaciuto fare di più e fare meglio e che farò il possibile per lavorare con impegno per migliorare la nostra città. Ma per ottenere il massimo l’impegno del Sindaco non basta.

Serve l’impegno di tutti i cittadini che devono agire come una famiglia e considerare ogni angolo della città come se fosse casa propria.

Alessandro Coppola